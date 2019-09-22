Сергей Шустиков: Попробуем обыграть «Крылья Советов» и пройти дальше Защитник «Торпедо» Сергей Шустиков рассчитывает на победу над «Крыльями Советов» в предстоящем матче 1/16 финала Кубка России.

- Мы начали готовиться уже к предстоящей встрече с самарскими «Крыльями Советов» в рамках Кубка России. Провели восстановительную тренировку сразу после матча. Поэтому пришлось чуть подольше задержаться на стадионе.

Хватит ли сил на кубковую баталию? Надеюсь, что хватит. Уверен в этом. У нас очень хорошая команда, организованная. Плюс с «Крыльями» будет двойная мотивация, надо же попробовать свои силы с представителем РПЛ. Попробуем их обыграть и пройти дальше, - цитирует Шустикова News.ru.

Добавим, что матч 1/16 финала состоится в Москве 25 сентября.