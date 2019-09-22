Александр Точилин – после матча с «Динамо»: Эти три очка для нас как золотые - Советский спорт
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22 сентября 2019 16:21ФутболГичунцев Артур

Александр Точилин – после матча с «Динамо»: Эти три очка для нас как золотые

Дебютант РПЛ вырвал победу в самой концовке поединка.

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин высказался после матча с московским «Динамо» в 10-м туре чемпионата России (3:2).

«Мы планировали, что с заменами сможем поддержать темп. А то, что Карапетян забил – он славится голами в концовках встреч. Рассчитывали, что он будет палочкой-выручалочкой. Вдвойне приятно побеждать на таком стадионе. С учетом нашего турнирного положения эти три очка для нас как золотые.

«Динамо» играло с позиции силы во втором тайме. Мы пропустили два необязательных мяча. Но футбол и прекрасен тем, что держит в напряжении до последних минут.

Были ли особые эмоции у меня на этом стадионе? Меня уже давно нет в «Динамо». Понятно, что это родной для меня клуб. Новый стадион уже с первой игры стал счастливым для меня. Вдвойне приятно здесь побеждать», – заявил специалист в эфире телеканал «Матч ТВ».

«Сочи» набрал 9 очков и вышел на 12-е место в таблице. Что касается «Динамо», то столичный клуб расположился на 11-й позиции. В его активе 10 баллов.

30 сентября команда Александра Точилина сыграет в гостях против «Ахмата», а столичный клуб двумя днями ранее встретится на выезде с «Ростовом».

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