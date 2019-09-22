Александр Карапетян: Будет жалко, если я своим голом отправлю Хохлова в отставку - Советский спорт
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22 сентября 2019 17:18ФутболГичунцев Артур

Александр Карапетян: Будет жалко, если я своим голом отправлю Хохлова в отставку

Футболист стал автором победного мяча в самой концовке поединка.

Нападающий «Сочи» Александр Карапетян поделился эмоциями после гостевого матча с московским «Динамо» (3:2).

«Тяжелая моральная игра. Вели, потом два пропустили, но сделали камбэк. Я всегда хочу забивать и помогать команде. Если своим голом я отправлю Хохлова в отставку, то будет жалко, но это футбол. Я хочу играть все время, Заба тоже молодец. Играть с Заболотным с первых минут? Это все вопросы к тренеру.

Мы с Нойштедтером в Германии играли друг против друга в 17 лет. Перед матчем говорили о Москве, погоде и так далее. Кальян или шашлык после этого матча? Все вместе. Шучу, нам нельзя», – цитирует игрока Sport24.ru.

«Сочи» набрал 9 очков и вышел на 12-е место в таблице РПЛ. В активе «Динамо» – 10 баллов и 11-я позиция.

В следующем туре команда Александра Точилина сыграет против «Ахмата», а подопечные Дмитрия Хохлова встретятся с «Ростовом».

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