«Арсенал» в Туле сыграл вничью с «Уралом» - Советский спорт
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22 сентября 2019 18:29ФутболКоноплев Александр

«Арсенал» в Туле сыграл вничью с «Уралом»

Туляки не побеждают с 25 августа.

В матче десятого тура российской премьер-лиги «Арсенал» в Туле поделили очки с «Уралом» – 1:1.

В составе хозяев на 25-й минуте отличился Роберт Бауэр. У гостей в начале второго тайма забил Рафал Аугустыняк. На 76-й минуте гости получили право на пенальти, но Отман Эль-Кабир пробил выше ворот.

«Урал» с 14 очками занимает шестое место. В следующем туре «шмели» примут дома ЦСКА.

«Арсенал» с 14 очками расположился на седьмой строчке турнирной таблице. 29 сентября туляки сыграют на выезде с «Краснодаром».

РПЛ
Десятый тур

«Арсенал» (Тула) – «Урал» (Екатеринбург) – 1:1 (1:0)

Голы: Бауэр, 25 (1:0); Аугустыняк, 48 (1:1).

Нереализованный пенальти: Эль-Кабир, 76 (мимо).

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Бауэр, Горбатенко, Ткачев, Ломовицкий (Лесовой, 72), Костадинов, Луценко (Тудорие, 57), Э. Кангва (К. Кангва, 89).

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Поляков, Димитров (Кухарчик, 83), Бавин (Егорычев, 46), Емельянов, Эль-Кабир, Августиняк, Панюков (Бикфалви, 70), Ильин.

Предупреждения: Горбатенко, 3 – Ильин, 90+3.

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