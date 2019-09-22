ПСВ и «Аякс» сыграли вничью. Промес забил

В седьмом туре чемпионата Голландии ПСВ в Эйндховене ушел от поражения в матче с «Аяксом» – 1:1.
Счет на 63-й минуте открыл бывший нападающий «Спартака» Квинси Промес. Окончательный результат на 78-й минуте установил форвард хозяев Доньелл Мален. Это десятый мяч 20-летнего форварда во всех турнирах сезона-2019/20.
«Аякс» и ПСВ не только догнали «Витесс» Леонида Слуцкого по очкам, но и обошли его по дополнительным показателям.
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий Переодевание на льду. Щербакова обошла Туктамышеву в Бергамо На турнире в Италии 15-летняя Анна Щербакова выиграла произвольную программу и опередила более опытную и титулованную соотечественницу Елизавету Туктамышеву. 14.09.2019 23:30 Фигурное катание Тигай Лев «Вышел против СКА и кайфовал». Молодой вратарь «Динамо» не боится питерских хоккеистов Что говорили участники матча «Динамо» – СКА после игры. 19.09.2019 23:15 Хоккей Кузютина Елена Моисеев забивает прямо с вбрасывания. Как «Витязь» обыграл «Северсталь» «Витязь» нанес поражение ершистой «Северстали» 4:1, продлил серию побед до пяти матчей и вернулся на вершину Западной конференции. 18.09.2019 22:11 Хоккей Костяев Иван Яркое зрелище на Южном Урале. «Локо» и «Оренбург» забили пять мячей на двоих (видео) «Локомотив» после победного старта в Лиге чемпионов не зря слетал из Леверкузена в Оренбург, добыв очередную победу. 22.09.2019 13:54 Футбол Мощенко Захар Урок «Спартака» для одноклубников-футболистов. Красно-белые победили лидера «Автомобилист» «Спартак» без своего главного тренера Олега Знарка прервал сразу две серии – свою и команды из Екатеринбурга. Москвичи одержали заслуженную волевую победу 4:2. 21.09.2019 17:33 Хоккей Домрачев Владислав Крылов проиграл возрастному бразильцу, Гейтжи вырубил Серроне (видео) В Ванкувере (Канада) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 158. В одном из главных поединков бойцовского шоу 27-летний Никита Крылов раздельным решением судей уступил 39-летнему Гловеру Тейшейре. 15.09.2019 10:00 ММА Ващенко Сергей «Что дальше? Посмотрим». Трусовой мало двух рекордов и трех четверных? Возвращаемся к феноменальному выступлению 15-летней россиянки Александры Трусовой, которая на первом же «взрослом» турнире установила два мировых рекорда. 22.09.2019 15:56 Фигурное катание Тигай Лев Гусев повторил в Ньюарке трюк Пхенчхана Обыграв в четверг в Нью-Йорке новую команду Артемия Панарина (4:3), «Нью-Джерси» в уикенд на домашнем льду еще раз поверг «Рейнджерс» (4:2), а затем огорчил и «Айлендерс» - 4:3. 22.09.2019 17:40 Хоккей Славин Виталий Бьянка – новая королева. Время Серены ушло Какие выводы мы можем сделать после победы Бьянки Андрееску над Сереной Уильямс в финале Открытого чемпионата США. 08.09.2019 15:30 Теннис Мысин Николай