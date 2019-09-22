ПСВ и «Аякс» сыграли вничью. Промес забил В чемпионате Голландии троевластие.

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В седьмом туре чемпионата Голландии ПСВ в Эйндховене ушел от поражения в матче с «Аяксом» – 1:1.

Счет на 63-й минуте открыл бывший нападающий «Спартака» Квинси Промес. Окончательный результат на 78-й минуте установил форвард хозяев Доньелл Мален. Это десятый мяч 20-летнего форварда во всех турнирах сезона-2019/20.

«Аякс» и ПСВ не только догнали «Витесс» Леонида Слуцкого по очкам, но и обошли его по дополнительным показателям.