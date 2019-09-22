«Ливерпуль» одержал шестую победу в шести турах У «красных» – 100 % очков.

В матче шестого тура чемпионата Англии «Челси» на своем поле уступил «Ливерпулю» – 1:2.

У победителей забивали Трент Александер-Арнольд (14-я минута) и Роберто Фирмино (30-я). У проигравших отличился Нголо Канте (71). Еще один мяч лондонцев был отменен после просмотра видеоповтора.

«Ливерпуль» выиграл все шесть матчей на старте сезона.

АПЛ

Шестой тур

«Челси» (Лондон) – «Ливерпуль» – 1:2 (0:2)

Голы: Александер-Арнольд, 14 (0:1); Фирмино, 30 (0:2); Канте, 71 (1:2).

«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Кристенсен (Зума, 42), Томори, Эмерсон (Алонсо, 15), Канте, Ковачич, Жоржиньо, Виллиан, Маунт, Абрахам (Батшуайи, 77).

«Ливерпуль»: Адриан, Робертсон, ван Дейк, Матип, Александер-Арнольд, Хендерсон (Лаллана, 84), Фабиньо, Вейналдум, Мане (Милнер, 71), Салах (Гомес, 90+2), Фирмино.

Предупреждения: Томори, 20; Ковачич, 84; Алонсо, 90+4 – Александер-Арнольд, 57; Фабиньо, 78; Милнер, 86.