«Фиорентина» упустила победу в матче с «Аталантой» «Фиалки» не смогли покинуть дно таблицы.

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В четвертом туре чемпионата Италии «Аталанта» дома спаслась в матче с «Фиорентиной» – 2:2.

Гости вели 2:0 благодаря голам Федерико Кьезы (24-я минута) и Франка Рибери (66).

На 84-й минуте Йосип Иличич сократил отставание, а на пятой минуте компенсированного времени Тимоти Кастань установил окончательный счет.

Весь матч в составе хозяев отыграл экс-полузащитник «Спартака» Марко Пашалич.

«Фиорентина» продолжает занимать последнее место в турнирной таблице серии А.