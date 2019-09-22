«Лудогорец» победил в матче чемпионата Болгарии «Орлы» по-прежнему первые.

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В матче десятого тура чемпионата Болгарии «Лудогорец» на своем поле обыграл «Арду» – 2:0.

В составе победителей отличились Дэн Битон (35-я минута) и Мавис Чибота (66).

Теперь в активе разградцев семь побед и три ничьи.

Напомним, что «Лудогорец» – соперниц ЦСКА по групповому этапу Лиге Европы.