Рой Кин: Страшно, насколько низко пал «Манчестер Юнайтед» Кин категоричен.

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Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился эмоциями от выступлений манкунианцев в нынешнем сезоне. «МЮ» выиграл только два из шести матчей в чемпионате Англии.

– Я шокирован и опечален. Страшно, насколько низко пал «Манчестер Юнайтед». Игра тусклая, некачественная. Без желания, без лидеров и ярких личностей. Я знаю Сульшера уже давно. Уверен, что ему тоже противно.

Думаю, «МЮ» подводит игра в обороне и скорости. Многие футболисты «МЮ» не обороняются, поэтому они не соответствуют уровню клуба, – сказал Кин в эфире Sky.