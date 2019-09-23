«Аякс» просит переписать гол «Аякс» направил письмо в Королевский футбольный союз Нидерландов с просьбой изменить автора первого гола в матче чемпионата Голландии против «Херенвена» (4:1).

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На 14-й минуте Ян-Клас Хунтелар пробил по воротам со штрафного. Мяч попал в спину Душану Тадичу, после чего залетел в сетку.

Рефери матча Аллард Линдхаут записал гол на Хунтелара. По данным De Telegraaf, руководство «Аякса» попросило функционеров записать гол на серба. Отметим, что популярные спортивные СМИ и статистические сайты считают, что мяч забил Тадич.