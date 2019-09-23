Зе Луиш забил седьмой гол за «Порту» и превзошел достижение Фалькао Бывший форвард «Спартака» забил семь голов в восьми матчах за команду.

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Форвард «Порту» Зе Луиш открыл счет в матче шестого тура чемпионата Португалии с «Санта-Кларой» (2:0) на стадионе «Драгау».

Этот гол стал для бывшего нападающего «Спартака» седьмым в восьми матчах за «Порту». И по этому показателю 28-летний Зе Луиш превзошел колумбийца Радамеля Фалькао, у которого было шесть голов в первых восьми матчах за «драконов».

Напомним, Зе Луиш перешел в «Порту» из «Спартака» 5 июля за 8,5 миллиона евро.

«Порту» набрал 15 очков в шести турах и делит с «Бенфикой» первое место в чемпионате.

Свой следующий матч «Порту» проведет 25 сентября также дома с «Санта-Кларой» в рамках Кубка лиги.