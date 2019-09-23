Матч с «Лучом» может стать последним для Хохлова в «Динамо» Бело-голубые сыграют во Владивостоке в 1/16 финала Кубка России.

Загрузка...

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов может быть отправлен в отставку после матча 1/16 финала Кубка России с «Лучом», сообщает «Евро-футбол.ру».

Если бело-голубые не смогут выйти в 1/8 финала, Хохлов немедленно подаст в отставку, которую примет руководство клуба.

Напомним, в воскресенье «Динамо» проиграло «Сочи» (2:3) в матче десятого тура премьер-лиги на домашнем стадионе. На послематчевой пресс-конференции Хохлов заявил: «У меня действительно не получилось. Скоро вы все узнаете», после чего покинул зал.

В десяти матчах «Динамо» набрало десять очков и занимает 11-е место в турнирной таблице.

Матч «Луч» – «Динамо» пройдет 25 сентября на стадионе «Динамо» во Владивостоке. Начало игры – 12:00 (мск).