Бывшие игроки сборной России намерены объединить иски к МВД Футболисты намерены взыскать с министерства 260 миллионов рублей.

Бывшие футболисты сборной России рассчитывают объединить иски к МВД, которое они обвиняют в некачественном расследовании дела о мошенничестве в банке «Замоскворецкий», сообщает «Р-Спорт». Об этом заявил представитель бывшего полузащитника ЦСКА Евгения Алдонина Александр Бурчук.

Отметим, что на данный момент известно о заявлениях в суд от главного тренера «Динамо» Дмитрия Хохлова, его ассистента Юрия Никифорова, а также других бывших игроков сборной России – Алдонина, Андрея Каряки, Дмитрия Кириченко и Дмитрия Сычева. Все они оказались в числе обманутых клиентов банка «Замоскворецкий». В общей сложности футболисты намерены взыскать с министерства около 260 миллионов рублей.

В мае 2015 года обвинение в хищении средств было предъявлено бывшим председателю правления банка «Замоскворецкий» Илье Бударину, топ-менеджеру Ирине Павловой и ее брату Янису Павлову. Бударин был приговорен к 3,5 годам колонии, остальные фигуранты дела находятся в розыске.