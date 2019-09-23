Официально: Хохлов останется тренером «Динамо» до конца года

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Московское «Динамо» на своем официальном сайте выступило с заявлением по поводу главного тренера клуба Дмитрия Хохлова. Под его руководством бело-голубые набрали десять очков в десяти турах премьер-лиги.

«В связи с большим количеством слухов, домыслов и ничем не подтверждённой информации вокруг клуба, считаем необходимым официально заявить о том, что до зимней паузы в чемпионате страны работу с командой продолжит главный тренер Дмитрий Валерьевич Хохлов», – говорится в заявлении клуба.

Специалист руководит московским клубом с осени 2017 года.