Сутормин и Заболотный попали в символическую сборную десятого тура по версии Instat Российская премьер-лига представила сборную десятого тура по версии Instat Index.

Загрузка... В число 11 лучших попали семь игроков «Зенита», и по одному представителю ЦСКА, «Локомотива», «Сочи» и «Краснодара». Сборная тура по версии Instat Index вратарь: Игорь Акинфеев (ЦСКА);

защитники: Игорь Смольников («Зенит»), Бранислав Иванович («Зенит»), Александр Мартынович («Краснодар»), Дуглас Сантос («Зенит»);

полузащитники: Олег Шатов («Зенит»), Магомед Оздоев («Зенит»), Алексей Сутормин («Зенит»), Жоау Мариу («Локомотив»);

форварды: Антон Заболотный («Сочи»), Артем Дзюба («Зенит»). 📊 Символическая сборная 10-го тура #РПЛ по версии InStat Index



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