Михаил Гершкович: «Динамо» не идет по печальному пути «Спартака»

Сегодня бело-голубые заверили, что специалист доработает до конца 2019 года.
– Я думаю, что правильно делают в «Динамо», что дают шанс Дмитрию, потому что он молодой и перспективный специалист. Не все сразу получается, идет перестройка команды, большинство новичков команды появились в последний момент трансферного периода.Ему обязательно надо еще дать поработать в «Динамо», чтобы не идти по печальному пути «Спартака».
В свое время «Спартак» освободил Карпина с поста главного тренера и поторопился, допустил, на мой взгляд, ошибку, потому что тренер набивал шишки, но формировался как личность и, собственно, как тренер. И когда он уже был на пути к созреванию в хорошего тренера, его взяли и убрали. Не хватило терпения, – приводит слова Гершковича «РИА Новости».
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