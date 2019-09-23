Михаил Гершкович: «Динамо» не идет по печальному пути «Спартака» Председатель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович доволен, что руководство московского «Динамо» решило оставить Дмитрия Хохлова на посту главного тренера клуба.

Сегодня бело-голубые заверили, что специалист доработает до конца 2019 года.

– Я думаю, что правильно делают в «Динамо», что дают шанс Дмитрию, потому что он молодой и перспективный специалист. Не все сразу получается, идет перестройка команды, большинство новичков команды появились в последний момент трансферного периода.Ему обязательно надо еще дать поработать в «Динамо», чтобы не идти по печальному пути «Спартака».

В свое время «Спартак» освободил Карпина с поста главного тренера и поторопился, допустил, на мой взгляд, ошибку, потому что тренер набивал шишки, но формировался как личность и, собственно, как тренер. И когда он уже был на пути к созреванию в хорошего тренера, его взяли и убрали. Не хватило терпения, – приводит слова Гершковича «РИА Новости».