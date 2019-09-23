Хаверц получил предложения от «МЮ», «Челси» и «Арсенала» Об этом сообщает Daily Mail.

Ряд топ-клубов Англии ведут борьбу за полузащитника «Байера» Кая Каверца. Согласно источнику, в его услугах заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Челси» и лондонский «Арсенал».

Отмечается, что немецкий клуб готов продать своего воспитанника за 101 млн евро. Не исключен вариант, при котором 20-летний футболист покинет команду в зимнее трансферное окно.

Хаврец выступает за основу «фармацевтов» с 2016 года. На данный момент в его активе 112 матчей, 30 голов и 22 голевых передачи.

Добавим, что контракт игрока с клубом в силе до 2022 года.