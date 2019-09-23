«Трабзонспор» проиграл в матче чемпионата Турции Соперник «Краснодара» оступился.

В матче пятого тура чемпионата Турции «Сивасспор» обыграл «Трабзонспор» – 2:1.

Счет на третьей минуте открыл форвард гостей Донис Авдияй. На 41-й минуте нападающий «Сивасспора» Фернандо сравнял счет, а на шестой минуте компенсированного времени Угур Чифтчи установил окончательный результат.

Напомним, что «Трабзонспор» – соперник «Краснодара» по групповому этапу Лиги Европы.