Венгерский футболист Жори опередил Месси и стал автором самого красивого гола Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Новости СМИ2 Форвард «Дебрецена» Даниэль Жори выиграл приз имени Ференца Пушкаша, вручаемой за самый красивый гол года. 16 февраля 2019 года венгерский футболист в против «Ференцвароша» забил гол ударом через себя. Таким образом, он опередил аргентинца Лионеля Месси из «Барселоны» и колумбийца Хуана Кинтеро, выступающего за Ривер Плейт».