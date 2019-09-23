Эллис – тренер года в женском футболе, Рапино – лучшая футболистка. Обе из сборной США Об этом сообщает пресс-служба организации.

Новости СМИ2 Футболистка сборной США Меган Рапино получила награду лучшей футболистке года по версии ФИФА. Отметим, что ее наставник по национальной команде Джилл Эллис признана лучшим тренером в женском футболе. Напомним, в этом году сборная США выиграла чемпионат мира, обыграв в финале команду Франции (2:0).