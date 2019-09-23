Эллис – тренер года в женском футболе, Рапино – лучшая футболистка. Обе из сборной США

Футболистка сборной США Меган Рапино получила награду лучшей футболистке года по версии ФИФА.
Отметим, что ее наставник по национальной команде Джилл Эллис признана лучшим тренером в женском футболе.
Напомним, в этом году сборная США выиграла чемпионат мира, обыграв в финале команду Франции (2:0).
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