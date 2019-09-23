Эллис – тренер года в женском футболе, Рапино – лучшая футболистка. Обе из сборной США - Советский спорт
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23 сентября 2019 23:32ФутболГичунцев Артур

Эллис – тренер года в женском футболе, Рапино – лучшая футболистка. Обе из сборной США

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Футболистка сборной США Меган Рапино получила награду лучшей футболистке года по версии ФИФА.

Отметим, что ее наставник по национальной команде Джилл Эллис признана лучшим тренером в женском футболе.

Напомним, в этом году сборная США выиграла чемпионат мира, обыграв в финале команду Франции (2:0).

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