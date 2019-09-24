Виргил ван Дейк: Месси – великолепный футболист, возможно, лучший на все времена Аргентинец стал игроком года по версии ФИФА.

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Защитник «Ливерпуля» и сборной Голландии Виргил ван Дейк высказался о том, что аргентинец Лионель Месси из «Барселоны» стал игроком года по версии ФИФА.

«Люди, принимавшие участие в опросе, выбрали Месси, – приводит FCUpdate.nl слова 28-летнего голландца. – Я был близок к победе. Не думаю, что нас можно сравнивать как игроков. Он нападающий, а я защитник.

Месси – великолепный футболист. Возможно, он лучший на все времена. Я нисколько не расстроен. Я рад за него. Уже говорил раньше, что командные призы более важны, а индивидуальные – это как бонус».

Напомним, ван Дейк был в числе финалистов на звание игрока года по версии ФИФА вместе с Месси и форвардом «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.