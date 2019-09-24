Марсело: Были те, кто не хотел видеть игроков «Реала» в команде года, но мы всегда в нее попадаем

Защитник «Реала» Марсело прокомментировал попадание в команду году по версии ФИФА.
«Я доволен, – приводит слова 31-летнего бразильца официальный сайт клуба. – Это индивидуальный приз, его бы не было без моих партнеров. Я каждый день выкладываюсь и отдаюсь на поле, чтобы Мадрид выигрывал все возможное. Без моей семьи я бы ничего бы этого не добился.
В прошлом сезоне мы не завоевали ни одного титула. Но наши игроки работают весь сезон и делают на поле неординарные вещи. Хотя были те, кто не хотел видеть нас в команде года, «Реал» всегда в ней представлен».
Напомним, также в команду года по версии ФИФА вошли еще три игрока «Реала»: защитник Серхио Рамос, а также полузащитники Лука Модрич и Эден Азар.
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