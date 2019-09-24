Неймар: Ошибаться – это нормально, это часть жизни Бразилец ударил болельщика после финала Кубка Франции с «Ренном» в апреле этого года.

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Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар высказался о своем конфликте с болельщиком, которого он ударил после финального матча Кубка Франции с «Ренном» в апреле этого года.

«Иногда становится тяжело, потому что ты должен быть идеальным, а для человека это невозможно, – приводит The Mirror слова 27-летнего бразильца. – Несколько раз я совершал ошибки. И чтобы вернуть доверие, платил высокую цену. Но думаю, ошибаться для человека – это нормально, это часть жизни. Благодаря ошибкам ты растешь и учишься.

Мои родители, сестра, друзья – это для них я играю в футбол и тренируюсь каждый день, потому что я знаю, что они всегда на моей стороне. Эти люди помогли мне, когда у меня ничего не было. Они – мое вдохновение».

Напомним, за удар болельщика Неймар был дисквалифицирован на два матча.