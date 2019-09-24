Игорь Лещук: Происходящее с «Динамо» – не то чтобы вина тренера, это вина каждого игрока «Динамо» занимает 11-е место после десяти туров чемпионата.

Загрузка...

Голкипер «Динамо» Игорь Лещук высказался о неудачном выступлении команды на старте сезона и возможной отставке главного тренера Дмитрия Хохлова.

«Я уже давно работаю с этим штабом, еще со времен пребывания в дублирующем составе, – приводят «Известия» слова 23-летнего вратаря. – Происходящее – не то чтобы вина тренера, это вина каждого игрока, который выходит на поле. У каждого из футболистов «Динамо» должны быть к себе какие-то претензии».

Напомним, в воскресенье «Динамо» потерпело поражение от «Сочи» (2:3) в десятом туре премьер-лиги. Команда занимает 11-е место в турнирной таблице.

В понедельник на официальном сайте клуба было опубликовано заявление руководства, которое выразило поддержку Хохлову.

В следующем матче 25 сентября «Динамо» сыграет с «Лучом» во Владивостоке в 1/16 финала Кубка России.