Игорь Лещук: Происходящее с «Динамо» – не то чтобы вина тренера, это вина каждого игрока

Голкипер «Динамо» Игорь Лещук высказался о неудачном выступлении команды на старте сезона и возможной отставке главного тренера Дмитрия Хохлова.
«Я уже давно работаю с этим штабом, еще со времен пребывания в дублирующем составе, – приводят «Известия» слова 23-летнего вратаря. – Происходящее – не то чтобы вина тренера, это вина каждого игрока, который выходит на поле. У каждого из футболистов «Динамо» должны быть к себе какие-то претензии».
Напомним, в воскресенье «Динамо» потерпело поражение от «Сочи» (2:3) в десятом туре премьер-лиги. Команда занимает 11-е место в турнирной таблице.
В понедельник на официальном сайте клуба было опубликовано заявление руководства, которое выразило поддержку Хохлову.
В следующем матче 25 сентября «Динамо» сыграет с «Лучом» во Владивостоке в 1/16 финала Кубка России.
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