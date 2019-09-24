Игорь Лещук: Происходящее с «Динамо» – не то чтобы вина тренера, это вина каждого игрока - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
24 сентября 2019 13:04ФутболЛипкин Антон

Игорь Лещук: Происходящее с «Динамо» – не то чтобы вина тренера, это вина каждого игрока

«Динамо» занимает 11-е место после десяти туров чемпионата.

Голкипер «Динамо» Игорь Лещук высказался о неудачном выступлении команды на старте сезона и возможной отставке главного тренера Дмитрия Хохлова.

«Я уже давно работаю с этим штабом, еще со времен пребывания в дублирующем составе, – приводят «Известия» слова 23-летнего вратаря. – Происходящее – не то чтобы вина тренера, это вина каждого игрока, который выходит на поле. У каждого из футболистов «Динамо» должны быть к себе какие-то претензии».

Напомним, в воскресенье «Динамо» потерпело поражение от «Сочи» (2:3) в десятом туре премьер-лиги. Команда занимает 11-е место в турнирной таблице.

В понедельник на официальном сайте клуба было опубликовано заявление руководства, которое выразило поддержку Хохлову.

В следующем матче 25 сентября «Динамо» сыграет с «Лучом» во Владивостоке в 1/16 финала Кубка России.

«Что дальше? Посмотрим». Трусовой мало двух рекордов и трех четверных? Возвращаемся к феноменальному выступлению 15-летней россиянки Александры Трусовой, которая на первом же «взрослом» турнире установила два мировых рекорда. 22.09.2019 16:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Трусова установила два мировых рекорда на турнире в Словакии Камила Валиева: Я не воспринимаю четверные прыжки заоблачными Татьяна Тарасова: У Загитовой – лучший тренер в мире
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев
Гусев повторил в Ньюарке трюк Пхенчхана Обыграв в четверг в Нью-Йорке новую команду Артемия Панарина (4:3), «Нью-Джерси» в уик-энд на домашнем льду еще раз поверг «Рейнджерс» (4:2), а затем огорчил и «Айлендерс» – 4:3. 22.09.2019 17:15 Хоккей Славин Виталий
Теперь Медведев – в четверке сильнейших. И на US Open, и в мировом рейтинге Даниил Медведев в четвертьфинале US Open победил Стэна Вавринку, что обеспечило ему и выход в первый полуфинал «Большого шлема» в карьере, и четвертую строчку в рейтинге ATP. 04.09.2019 02:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Хачанов покинул топ-20 чемпионской гонки, Рублев вошел в топ-30 Медведев остался на четвертом месте в рейтинге ATP, Рублев поднялся на 36-е Даниил Медведев: Живу в Монако, и только с женой удается разговаривать на русском
Принцесса стала королевой. Трусова отобрала мировые рекорды у Загитовой 15-летняя россиянка Александра Трусова выиграла свой первый же «взрослый» турнир с двумя рекордами мира. 21.09.2019 16:00 Фигурное катание Тигай Лев
Медведев – первый после Сафина. Россиянин вышел в финал US Open Даниил Медведев отыграл сетбол в первой партии, дожал болгарина Григора Димитрова в трех сетах и впервые в карьере пробился в финал на «Большом шлеме». Первым из россиян – после успеха Марата Сафина на Australian Open в 2005 году. 07.09.2019 04:00 Теннис Мысин Николай
40 секунд «Спартака» и рекорд Доуса. Выходные в КХЛ в цифрах «Советский спорт» рассказывает о матчах выходных через цифры и статистику. 22.09.2019 17:30 Хоккей Костяев Иван
Медведев поборется за место в истории. Анонс финала US Open Матч Даниила Медведева и Рафаэля Надаля – в цифрах и фактах. 08.09.2019 19:15 Теннис Мысин Николай
В США Тарасова и Морозов – пока вторые. Естественно, за американцами На первом турнире сезона в Солт-Лейк-Сити Евгения Тарасова и Владимир Морозов неожиданно проиграли короткую программу хозяевам льда Эшли Кейн и Тимоти Ледюку. 20.09.2019 11:00 Фигурное катание Тигай Лев
Танцуют все. Юрий Цыбанев – о веселухе в РПЛ Аномальная погода – аномальный чемпионат. Почти каждый тур смахивает на дежурную программу Ивана Урганта. 23.09.2019 12:00 Футбол Цыбанев Юрий
Новости
13:09 Футбол Хердур Магнуссон: Мы хотим быть в топе и теперь находимся почти на самом верху таблицы
13:04 Футбол Игорь Лещук: Происходящее с «Динамо» – не то чтобы вина тренера, это вина каждого игрока
13:03 Футбол «Реал» вернулся к кандидатуре Почеттино
12:56 Хоккей Конор Макдэвид: Очень доволен, что хорошо себя чувствую, когда нахожусь на площадке
12:47 Хоккей Гиртс Анкипанс – после 1:6 с «Северсталью»: С такой игрой по-другому не будет
12:46 ММА Нурмагомедов даст интервью российскому миллиардеру
12:42 Хоккей Андрей Разин – после 6:1 с «Динамо» (Рига): Если получается, то получается у всех
12:33 Футбол Неймар: Ошибаться – это нормально, это часть жизни
12:22 Футбол «МЮ» начал переговоры с Погба о продлении контракта
12:12 Футбол Аллегри сменит Сульшера на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед»
12:06 ММА Емельяненко опубликовал издевательский пост, посвященный Кокляеву (фото)
11:57 Хоккей «Локомотив» объявил об отставке Мактавиша
11:55 Хоккей Шейн Принс: Беларусь – на 95 процентов Европа, совершенно не Россия
11:46 Хоккей Форвард «Торонто» Ник Петан: На тренировках Коршков много забивает
11:39 Баскетбол Сергей Иванов: «Енисей» – единственная команда, которая ни копейки не платит агентам и посредникам
11:30 Хоккей Барри Троц: Варламов чувствует себя увереннее за счет стиля «Айлендерс»
11:22 Хоккей Майк Бэбкок: Коршков провел очень хороший матч
11:16 Хоккей Пойнт подписал трехлетний контракт с «Тампой-Бэй»
11:07 Футбол Руководство «Манчестер Юнайтед» выделит Сульшеру средства на усиление состава
10:49 Теннис Гаспарян победила Фогель и вышла во второй круг в Ташкенте
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика