Турбин назначен на матч «КАМАЗ» – «Спартак» Определены арбитры на матчи 1/16 финала Кубка России.

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Стали известны арбитры, которые будут работать на матчах 1/16 финала Кубка России, сообщает официальный сайт премьер-лиги.

«Балтика» (Калининград) – «Локомотив» (Москва): Станислав Васильев (Ижевск);

«Торпедо» (Москва) – «Крылья Советов» (Самара): Евгений Кукуляк (Калуга);

«Чертаново» (Москва) – «Оренбург» (Оренбург): Анатолий Жабченко (Краснодар);

«Химки» (Московская область) – «Рубин» (Казань): Павел Кукуян (Сочи);

«Нижний Новгород» (Нижний Новгород) – «Краснодар» (Краснодар): Иван Сиденков (Санкт-Петербург);

«Шинник» (Ярославль) – «Сочи» (Сочи): Павел Шадыханов (Москва);

«Факел» (Воронеж) – «Арсенал» (Тула): Алексей Сухой (Люберцы);

«Черноморец» (Новороссийск) – «Урал» (Екатеринбург): Артем Любимов (Санкт-Петербург);

«Алания» (Владикавказ) – ЦСКА (Москва): Игорь Панин (Дмитров);

«Чайка» (Песчанокопское) – «Уфа» (Уфа): Кирилл Левников (Санкт-Петербург);

«КАМАЗ» (Набережные Челны) – «Спартак» (Москва): Евгений Турбин (Дмитров);

«Мордовия» (Саранск) – «Ростов» (Ростов-на-Дону): Алексей Амелин (Тула);

«Енисей» (Красноярск) – «Зенит» (Санкт-Петербург): Николай Волошин (Смоленск);

«Томь» (Томск) – «Тамбов» (Тамбов): Алексей Матюнин (Москва);

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) – «Ахмат» (Грозный): Антон Фролов (Москва);

«Луч» (Владивосток) – «Динамо» (Москва): Антон Анопа (Благовещенск).

Напомним, все матчи 1/16 финала Кубка России пройдут 25 сентября.