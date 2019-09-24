Вилков рассудит «Локомотив» и «Зенит» - Советский спорт
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24 сентября 2019 13:31ФутболЛипкин Антон

Вилков рассудит «Локомотив» и «Зенит»

Определены арбитры на матчи 11-го тура премьер-лиги.

Стали известны арбитры, которые будут работать на матчах 11-го тура премьер-лиги, сообщает официальный сайт РФС. Система видеопомощи арбитрам будет использоваться на двух матчах.

28 сентября (суббота)
«Крылья Советов» (Самара) – «Тамбов» (Тамбов): Сергей Иванов (Ростов-на-Дону);
«Ростов» (Ростов-на-Дону) – «Динамо» (Москва): Евгений Турбин (Дмитров);
«Локомотив» (Москва) – «Зенит» (Санкт-Петербург): Михаил Вилков (Нижний Новгород), VAR – Алексей Сухой (Люберцы);

29 сентября (воскресенье)
«Урал» (Екатеринбург) – ЦСКА (Москва): Павел Кукуян (Сочи);
«Рубин» (Казань) – «Уфа» (Уфа): Алексей Матюнин (Москва);
«Спартак» (Москва) – «Оренбург» (Оренбург): Станислав Васильев (Ижевск);
«Краснодар» (Краснодар) – «Арсенал» (Тула): Василий Казарцев (Санкт-Петербург), VAR – Сергей Карасев (Москва);

30 сентября (понедельник)
«Сочи» (Сочи) – «Ахмат» (Грозный): Алексей Еськов (Москва).

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