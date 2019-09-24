Баста посвятил песню ростовскому СКА (видео) Рэпер занимает возрождением клуба.

Рэпер Василий Вакуленко, известный как Баста, посвятил трек ростовскому СКА, возрождением которого он стал заниматься с нынешнего сезона.

«Футбольный клуб существует с 1937 года, но сейчас находится в самом начале пути, на этапе возрождения. Клуб ждет много испытаний, мы надеемся на поддержку ростовчан и болельщиков СКА и верим в команду и победы, которые впереди!

Все средства от реализации этого трека будет направлены на развитие детской футбольной школы СКА Ростов», – написал Вакуленко в инстаграме.

Отметим, что после десяти туров группы «Юг» ПФЛ СКА набрал 13 очков и занимает восьмое место.