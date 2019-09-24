«Реал» потерял Менди на три недели

Защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди получил травму ноги в матче 4-го тура испанской примеры против «Севильи» (1:0).
Согласно источнику, 24-летнему футболисту понадобится 2-3 недели на восстановление. Отметим, что в июле француз получил травму бедра и пропустил почти месяц.
Защитник перебрался в «Реал» минувшим летом из «Лиона». На данный момент он отыграл за мадридский клуб три матча.
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