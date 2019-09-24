Стерлинг дал согласие на трансфер в «Реал» Об этом сообщает The Athletic.

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Форвард «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг готов рассмотреть вариант с переходом в мадридский «Реал».

Согласно источнику, минувшим летом 24-летний игрок встретился с гендиректором «сливочных» Хосе Анхелем Санчесом. Он заявил функционеру, что хочет стать футболистом «сливочных», но сделает это только через два-три года.

Экс-нападающий «Ливерпуля» отметил, что такое решение связано с его положением в «Манчестер Сити». Он доволен отношением со стороны Хосепа Гвардиолы и хочет выиграть с командой Лигу чемпионов.

Добавим, что контракт Стерлинга в силе до 2021 года.