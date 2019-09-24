Дзагоев вместе с ЦСКА вылетел на матч с «Аланией» (фото)

Российский полузащитник Алан Дзагоев отправился в составе московского ЦСКА на матч с «Аланией» в 1/16 финала Кубке России. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.
Напомним, что этим летом ЦСКА сообщил о продлении контракта с Дзагоевым. Новое соглашение с игроком рассчитано до 30 июня 2021 года.
Дзагоев выступает за армейцев с 2008 года. На счету полузащитника 75 мячей в 342 матчах.
Ранее он вернулся в строй после травмы колена, полученной во время зимних сборов.
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