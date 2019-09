Леонид Слуцкий: Набрал за сутки больше подписчиков в Instagram, чем «Витесс» за все время

- Один из сотрудников пресс-службы нашего клуба рассказал мне, что за один день я набрал больше подписчиков в Instagram, чем «Витесса» за все время.

Он был расстроен, но я ответил, что это не моя вина. Он сказал, что они развивают страницу в Instagram четыре года, а на меня подписалось больше людей всего за один день! Простите парни, но все дело в том, что Россия - большая страна.

Я завел аккаунт в Instagram чисто ради смеха, просто хотел показать, что тренеры тоже люди, - рассказал Слуцкий в эфире телеканала FOX Sports 1.

Добавим, что в настоящее время страница Слуцкого в Instagram насчитывает 172 тысячи подписчиков, в то время как на аккаунт «Витесса» подписано 46 тысяч.

Напомним, что в текущем сезоне «Витесс» под руководством Слуцкого набрал 14 очков в семи матчах чемпионата и расположился на третьей строчке в турнирной таблице, уступая лидирующий «Аяксу» и «ПСВ» лишь по дополнительным показателям.

🚘 | Dit wordt genieten: @MijnVitesse-trainer Leonid Slutskiy bij Andy in de auto.



Binnen één dag had hij meer volgers op Instagram dan Vitesse: «Hij was heel boos.»



