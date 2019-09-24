Севилья примет финал Лиги Европы в 2021 году Финальный матч Лиги Европы сезона-2020/21 пройдет в испанской Севилье.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, на заседании, которое состоялось во вторник в Любляне, Исполнительный комитет организации принял решение, что финал европейского турнира пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» 26 мая 2021 года.

Напомним, что финал Лиги Европы 2020 года состоится 27 мая в Польше на стадионе «Энерга-Гданьск».