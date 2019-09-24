Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2021 году

Как сообщает официальный сайт УЕФА, на заседании, которое состоялось во вторник в Любляне, Исполнительный комитет организации принял решение, что финал европейского турнира пройдет на стадионе «Газпром Арена».
Напомним, что финал Лиги чемпионов пройдет в России второй раз в истории - в 2008 году финальная встреча турнира «Манчестер Юнайтед» - «Челси» прошла на стадионе «Лужники» в Москве.
Добавим, что финал Лиги чемпионов 2022 года пройдет в Мюнхене (Германия) на «Альянц-Арене», а финальная встреча европейского турнира 2023 года состоится в Лондоне (Англия) на стадионе «Уэмбли».
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