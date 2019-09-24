Александр Дюков: Уверен, финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге станет лучшим в истории

- Нам очень приятно, что Санкт-Петербург получил право провести главный матч самого престижного международного клубного турнира - финала Лиги чемпионов. Хотели бы поблагодарить исполком УЕФА, который сделал такой выбор.
В последние годы Россия становится одним из центров футбольного мира, мы готовы активно использовать нашу инфраструктуру для развития этого вида спорта. «Газпром Арена» имеет уникальный опыт организации мероприятий самого высокого уровня.
Санкт-Петербург - гостеприимный и красивый город, в котором любят и ценят гостей. Уверен, что финал Лиги Чемпионов станет лучшим в истории и запомнится болельщикам и жителям города, - приводит слова Дюкова официальный сайт РФС.
Добавим, что финал Лиги чемпионов 2022 года пройдет в Мюнхене (Германия) на «Альянц-Арене», а финальная встреча европейского турнира в 2023 году состоится в Лондоне (Англия) на стадионе «Уэмбли».
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