Система VAR появится на матчах текущего сезона Лиги Европы со стадии плей-офф - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
24 сентября 2019 22:25Футбол

Система VAR появится на матчах текущего сезона Лиги Европы со стадии плей-офф

Система видеопомощи арбитрам (VAR) будет работать на матчах Лиги Европы в нынешнем сезоне начиная со стадии 1/16 финала.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, на заседании, которое состоялось во вторник в Любляне, Исполнительный комитет организации постановил ввести систему VAR со стадии плей-офф Лиги Европы УЕФА-2019/20.

Отмечается, что система видеопомощи арбитрам будет работать в финалах Лиги чемпионов УЕФА среди женщин с сезона 2019/20 и в финальной стадии женского Евро-2021, где VAR будет применяться совместно с технологией, фиксирующей пересечение мячом линии ворот.

Ранее стало известно, что финальный матч Лиги Европы сезона-2020/21 пройдет в испанской Севилье.

Бьянка – новая королева. Время Серены ушло Какие выводы мы можем сделать после победы Бьянки Андрееску над Сереной Уильямс в финале Открытого чемпионата США. 08.09.2019 15:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Плишкова переиграла Анисимову и вышла в третий круг турнира в Ухане Кузнецова победила Су-Вэй Се и вышла в третий круг в Ухане Павлюченко уступила Кенин на турнире в Китае
40 секунд «Спартака» и рекорд Доуса. Выходные в КХЛ в цифрах «Советский спорт» рассказывает о матчах выходных через цифры и статистику. 22.09.2019 17:30 Хоккей Костяев Иван
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев
Чемпионы справились с Ткачевым и судьями. ЦСКА одержал вторую победу над СКА Самое культовое дерби в КХЛ, 73-е и второе в нынешнем сезоне принесло победу по буллитам ЦСКА – 3:2. 23.09.2019 22:30 Хоккей Домрачев Владислав
Еще по теме:
Крэйг Вудкрофт: Сегодня в матче с «Торпедо» мы были недостаточно хороши Олег Знарок: Индивидуальные ошибки решают исход матча «Витязь» обыграл «Автомобилист», одержав восьмую победу подряд
Александр Егоров: Кому-то надо пресс подкачать, чтобы пузо не торчало Глава департамента судейства и инспектирования РФС по традиции прокомментировал работу коллег в десятом туре премьер-лиги. 23.09.2019 15:30 Футбол Григорьевская Юлия
Евгений Ловчев: Ерунду пишут англичане – никто нас от ЧМ-2022 не отстранит Обозреватель «Советского спорта» отреагировал на сообщения в британской прессе о возможном отстранении сборной России от ЧМ-2022. 24.09.2019 16:00 Футбол
Нурмагомедов проведет следующий бой с Фергюсоном… и победит Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сегодня ночью вернулся в Махачкалу после победы над Дастином Порье, но в столице Дагестана уже знают, с кем их любимец встретится в следующий раз. 12.09.2019 17:30 ММА Волохов Юрий
Алиев в Братиславе пробил сотню. Самойлов в Сызрани набрал почти две На турнире в Словакии россиянин Дмитрий Алиев в блестящем стиле выиграл короткую программу, установив новый рекорд страны – 101,49 балла. 21.09.2019 00:00 Фигурное катание Тигай Лев
«Шахматы» Медведева и юбилей Серены. Чем уже запомнился US Open На Открытом чемпионате США определились полуфиналисты. И в их числе есть один россиянин – Даниил Медведев продолжает свое чудо-лето! «Советский спорт» – о его последних успехах, вылете Федерера и Джоковича и юбилейной победе Серены. 05.09.2019 16:30 Теннис Мысин Николай
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий
Новости
22:54 Хоккей Крэйг Вудкрофт: Сегодня в матче с «Торпедо» мы были недостаточно хороши
22:40 Хоккей Олег Знарок: Индивидуальные ошибки решают исход матча
22:35 Футбол Головин забил первый гол в сезоне за «Монако»
22:25 Футбол Система VAR появится на матчах текущего сезона Лиги Европы со стадии плей-офф
22:19 Хоккей «Витязь» обыграл «Автомобилист», одержав восьмую победу подряд
22:15 Футбол УЕФА объявил о запуске Лиги конференций в 2021 году
21:51 Хоккей «Салават Юлаев» в гостях одержал волевую победу над «Спартаком»
21:44 Хоккей «Торпедо» в овертайме одержало победу над минским «Динамо»
21:31 Футбол Александр Дюков: Уверен, финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге станет лучшим в истории
21:23 Футбол Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2021 году
21:14 Футбол Севилья примет финал Лиги Европы в 2021 году
20:58 ММА Боец MMA нокаутировал соперника за три секунды (видео)
20:42 Баскетбол Дэвид Блатт: Сборная России навсегда останется в моем сердце
20:27 Бокс Александр Усик: На протяжении всей своей жизни слышу, что у меня ничего не получится
20:06 Хоккей Дацюк стал самым возрастным игроком «Автомобилиста» в истории КХЛ
19:51 Футбол Андреа Пирло: Единственный, кто похож на меня – это Френки де Йонг
19:39 Футбол Источник: Гвардиола возглавит «Ювентус» после окончания контракта с «Манчестер Сити»
19:36 Футбол Зинедин Зидан: Когда «Реал» проигрывает, все говорят, что я ухожу. Когда побеждает – я остаюсь
19:24 Футбол Рассмотрение просьбы Протасовицкого об УДО отложили на 1 октября
19:16 Бокс Андрей Замковой: После Олимпиады пришлось заново доказывать, что я являюсь первым номером в России
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика