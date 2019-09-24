Головин забил первый гол в сезоне за «Монако» Во вторник в Фонвьее на стадионе «Луи II» проходит матч 7-го тура чемпионата Франции между «Монако» и «Ниццей».

Новости СМИ2 Счет в этой встрече на 29-й минуте открыл российский полузащитник хозяев поля Александр Головин. Отметим, что это первый гол 23-летнего хавбека за клуб в текущем сезоне. Добавим, что на данный момент идет первый тайм встречи, счет 1:0 в пользу «Монако».