«Монако» - «Ницца»: Головин оформил дубль Во вторник в Фонвьее на стадионе «Луи II» проходит матч 7-го тура чемпионата Франции между «Монако» и «Ниццей».

Счет в этой встрече на 29-й минуте открыл российский полузащитник хозяев поля Александр Головин. На 54-й минуте встречи Патрик Бюрнер восстановил равновесие. Однако спустя 20 минут Головин оформил дубль и вновь вывел свою команду вперед.

Отметим, что это первый и второй голы 23-летнего хавбека за клуб в текущем сезоне.

Добавим, что на данный момент идет второй тайм встречи, счет 2:1 в пользу «Монако».