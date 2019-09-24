«Манчестер Сити» разгромил «Престон Норт Энд» в матче Кубка английской лиги Футболисты «Манчестер Сити» одержали победу над «Престон Норт Энд» в гостевом матче 3-го раунда Кубка английской лиги со счетом 3:0.

Загрузка... В составе «горожан» голами отметились Рахим Стерлинг (19-я минута) и Габриэл Жезус (35), еще один мяч в собственные ворота отправил полузащитник «Престона» Райан Ледсон (42). Соперник «Манчестер Сити» в следующем раунде определится в результате жеребьевки, которая состоится 25 сентября.