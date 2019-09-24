«Манчестер Сити» разгромил «Престон Норт Энд» в матче Кубка английской лиги - Советский спорт
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24 сентября 2019 23:39Футбол

«Манчестер Сити» разгромил «Престон Норт Энд» в матче Кубка английской лиги

Футболисты «Манчестер Сити» одержали победу над «Престон Норт Энд» в гостевом матче 3-го раунда Кубка английской лиги со счетом 3:0.

В составе «горожан» голами отметились Рахим Стерлинг (19-я минута) и Габриэл Жезус (35), еще один мяч в собственные ворота отправил полузащитник «Престона» Райан Ледсон (42).

Соперник «Манчестер Сити» в следующем раунде определится в результате жеребьевки, которая состоится 25 сентября.

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