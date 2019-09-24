Дубль Головина помог «Монако» одержать первую победу в сезоне «Монако» переиграл «Ниццу» в домашнем матче 7-го тура чемпионата Франции со счетом 3:1.

В составе монегасков дублем отметился российский нападающий Александр Головин (29-я и 74-я минуты), еще один мяч на свой счет записал Виссам Бен-Йеддер (80), которому ассистировал Головин. У гостей отличился Патрик Бюрнер (54).

После этой победы «Монако» набрал шесть очков и поднялся на 17-е место в турнирной таблице лиги 1. «Ницца», имея в активе 12 очков. Расположилась на четвертом месте.

В следующем туре «Монако» дома примет «Брест», а «Ницца» на своем поле встретится с «Лиллем».