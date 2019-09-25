«Тоттенхэм» вылетел из Кубка английской лиги, проиграв «Колчестер Юнайтед» «Тоттенхэм» по пенальти уступил «Колчестер Юнайтед» в выездном матче 3-го раунда Кубка английской лиги.

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Основное время встречи завершилось вничью - 0:0, а в серии 11-метровых точнее оказались футболисты «Колчестер Юнайтед».

Добавим, что соперник «Колчестер Юнайтед» в следующем раунде турнира определится по итогам жеребьевки, которая состоится 25 сентября.