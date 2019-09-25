Александр Головин: Это была очень важная игра для «Монако» со всех точек зрения - Советский спорт
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25 сентября 2019 00:24Футбол

Александр Головин: Это была очень важная игра для «Монако» со всех точек зрения

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал победу команды в домашнем мачте 7-го тура чемпионата Франции против «Ниццы» (3:1).

- Это была очень важная игра для нас со всех точек зрения. Во-первых, «Монако» и «Ницца» принципиальные соперники, это дерби. Во-вторых, перед матчем они были в числе лидеров, а мы, наоборот, внизу турнирной таблицы. В-третьих, у нас еще не было побед в этом чемпионате, очень хотелось выиграть. Конечно, мы серьезно готовились к этому матчу и здорово, что получилось его выиграть, - цитирует Головина «Чемпионат».

Напомним, что 23-летний хавбек отметился в этой встрече двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Добавим, что после этой игры «Монако», одержав свою первую победу в текущем сезоне, покинул зону вылета и расположился на 17-м месте в турнирной таблице лиги 1. В следующем туре «Монако» 28 сентября на своем поле примет «Брест».

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