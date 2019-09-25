Маурицио Сарри: Де Лигт феноменален, но еще не готов

- Маттейс де Лигт растет, нам нужно немного терпения. Он очень молод, пришел из «Аяксе», где совсем другой стиль футбола. Он феноменален, но еще не готов, - приводит слова Сарри Football Italia.
Напомним, что де Лигт провел три матча за «Ювентус» в текущем сезоне серии А, заработав одну желтую карточку.
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