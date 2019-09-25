Александр Мостовой: Если «Спартак» не победит «КАМАЗ», половину команды надо распустить сразу - Советский спорт
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25 сентября 2019 01:46Футбол

Александр Мостовой: Если «Спартак» не победит «КАМАЗ», половину команды надо распустить сразу

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/16 финала Кубка России между красно-белыми и КАМАЗом.

- «Спартаку» сейчас нужно побеждать вообще в любой игре. Красно-белые просто обязаны обыгрывать любую команду, и неважно, из какой она лиги: хоть ПФЛ, хоть МФЛ, хоть КХЛ. Если «Спартак» не победит «КАМАЗ», то надо будет половину команды распустить сразу после матча, - передают слова Мостового «Известия».

Добавим, что встреча состоится 25 сентября в Набережных Челнах на стадионе «КАМАЗ» и начнется в 18:30 по московскому времени.

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