Французская газета на русском языке поблагодарила Головина и признала его игроком матча с «Ниццей» Российский футболист перебрался в лигу 1 летом 2018 года.

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Во вторник, 24 сентября футболисты «Монако» нанесли поражение игрокам «Ниццы» (3:1) в 7-м туре лиги 1. В этом матче дубль оформил российский хавбек Александр Головин. Также он отдал голевой пас.

Авторитетная французская газета L’Equipe признала полузащитника игроком матча, поставив ему оценку в 9 баллов, а также посвятила обложку игроку, поблагодарив его на русском языке.

«Spasiba Golovin», – гласит надпись на первой полосе издания.

Таким образом, «Монако» одержал первую победу в сезоне и вышел на 17-е место в чемпионате страны.