Головин – после победы над «Ниццей»: Надеюсь, с этого момента у всех что-то поменяется в голове Российский футболист оформил дубль и отдал голевой пас. Таким образом, он помог клубу одержать первую победу в текущем сезоне.

Хавбек «Монако» Александр Головин дал комментарий французским СМИ после победы над «Ниццей» (3:1) в 7-м туре лиги 1.

«Согласен, это мой лучший матч в составе «Монако». Я просто рад, что нам удалось одержать первую победу в сезоне. Мы должны были сделать это раньше. Надеюсь, с этого момента у всех что-то поменяется в голове, и мы будем более уверенно вести себя на поле», – цитирует Головина L'Equipe.

Напомним, 23-летний игрок перешел в «Монако» летом 2018 года из московского ЦСКА за 30 млн евро.

28 сентября его команда примет в родных стенах «Брест». Встреча 8-го тура лиги 1 стартует в 21.00 мск.