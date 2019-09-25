Спартак Гогниев: В Осетии много болеют за ЦСКА. Это будет большой праздник для республики Встреча состоится сегодня, 25 сентября и стартует в 18.00 мск.

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев дал комментарий перед матчем против московского ЦСКА в 1/16 финала Кубка России.

«У меня спрашивали про билеты. Кому-то смог помочь и поделиться билетами, а кто-то, к сожалению, на матч не попадет. Жаль – хотелось бы, чтобы все желающие могли прийти на стадион. Это будет большой праздник для Осетии.

У нас в республике много за ЦСКА болеют. Все потому, что играло много осетинских футболистов. Почему именно в ЦСКА? Да их везде много! И вообще: ЦСКА – это армейцы, настоящие мужчины», – цитирует специалиста Sport24.ru.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский «Локомотив».