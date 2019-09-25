В среду пройдут матчи 1/16 финала Кубка России

В среду пройдут 16 матчей 1/16 финала Кубка России. С этой стадии выступление в турнире начинают клубы премьер-лиги. Их соперниками станут 13 команд ФНЛ, а также три представителя ПФЛ.
Отметим, что уже известна сетка турнира. До конца года команды также проведут матчи 1/8 финала, которые запланированы на 30 и 31 октября.
Матчи четвертьфиналов, полуфиналов и финал пройдут в 2020 году.
Кубок России
1/16 финала
12:00 «Луч» (Владивосток) – «Динамо» (Москва)
12:00 «СКА-Хабаровск» – «Ахмат» (Грозный)
15:00 «Томь» (Томск) – «Тамбов» (Тамбов)
15:30 «Енисей» (Красноярск) – «Зенит» (Санкт-Петербург)
18:00 «Чайка» (Песчанокопское) – «Уфа» (Уфа)
18:00 «Алания» (Владикавказ) – ЦСКА (Москва)
18:30 «Шинник» (Ярославль) – «Сочи» (Сочи)
18:30 «КАМАЗ» (Набережные Челны) – «Спартак» (Москва)
18:30 «Мордовия» (Саранск) – «Ростов» (Ростов-на-Дону)
19:00 «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) – «Краснодар» (Краснодар)
19:00 «Факел» (Воронеж) – «Арсенал» (Тула)
19:00 «Чертаново» (Москва) – «Оренбург» (Оренбург)
19:00 «Черноморец» (Новороссийск) – «Урал» (Екатеринбург)
19:00 «Химки» (Московская область) – «Рубин» (Казань)
19:30 «Торпедо» (Москва) – «Крылья Советов» (Самара)
21:30 «Балтика» (Калининград) – «Локомотив» (Москва)
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