Лунин, Де Лигт и Санчо претендуют на приз Golden Boy-2019

Стал известен окончательный список претендентов на трофей Golden Boy, который вручается лучшему футболисту Европы не старше 21 года.

Отметим, что на трофей претендует голкипер сборной Украины Андрей Лунин, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу».

Конкуренцию футболисту составят Маттейс де Лигт («Ювентус»), Джейдон Санчо («Боруссия Дортмунд»), Жоау Феликс («Атлетико»), Джанлуиджи Доннарумма, Рафаэл Леау (оба – «Милан»), Филип Фоден («Манчестер Сити»), Мэйсон Маунт («Челси»), Мойзе Кин («Эвертон»), Джастин Клюйверт («Рома») и другие.

Alphonso Davies and Mickaël Cuisance have been named in the final 40 nominees list for the 2019 Golden Boy award. pic.twitter.com/lNTzLNbnyj