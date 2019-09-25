Бывшая жена Кержакова: Надеюсь, что вскоре Кокорин и Мамаев адаптируются к реальной жизни Футболисты были освобождены из колонии по УДО.

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Бывшая жена бывшего форварда сборной России Александра Кержакова Милана Тюльпанова высказалась об освобождении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Надеюсь, что вскоре ребята адаптируются к реальной жизни, – приводит «Собеседник» слова Тюльпановой. – Поступок ребят нельзя назвать хорошим, но давайте не забывать о том, сколько подобных случаев происходит в стране, и виновные остаются безнаказанными. На мой взгляд, наказание, которое понесли ребята, было слишком жестоким для них».

Напомним, 17 сентября Кокорин и Мамаев были освобождены по УДО из колонии в Белгородской области, где находились с 4 июля. Суд признал их виновными по статьям «хулиганство» и «побои» после драки в центре Москвы в октябре 2018 года.