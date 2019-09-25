Такума Нисимура – о матче с «Аланией»: Помню прошлую игру в Тюмени, мы настроены серьезно В минувшем сезоне армейцы выбыли из борьбы, проиграв «Тюмени» (1:1, 0:3).

Форвард московского ЦСКА Такума Нисимура высказался перед матчем против «Алании» в 1/16 финала Кубка России.

«Приложим все силы, чтобы выйти в следующий раунд. Знаю, что ЦСКА уже несколько сезонов подряд оступается в 1/16 финала, и помню игру прошлого года в Тюмени. Мы настроены серьезно и хотим вернуться домой с победой», – заявил футболист клубной пресс-службе.

Встреча состоится 25 сентября и пройдет во Владикавказе. Начало поединка – 18.00 мск.

В прошлом сезоне Кубок страны выиграл московский «Локомотив».